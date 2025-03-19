Ekonomi

Rekor Üstüne Rekor: Altın ve Döviz Yükselişi

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Altın fiyatları, bugüne rekor serisi ile giriş yaptı.

GRAM ALTINDA REKOR ARTIKLAR VAR

Gram altın güne 3 bin 587 lira seviyesinde başladı. Piyasaların açılmasının ardından bir saat içinde altın fiyatları 3 bin 638 seviyesine yükseldi. Şu an itibarıyla gram altın 3 bin 700 liranın üzerine çıktı. Saat 10:42 itibarıyla gram altın 4 bin lira seviyesini geçti.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Güne yükselişle start veren ons altın 3 bin 39 dolar ile rekor kırdı. Yıl başından bu yana altın fiyatları yüzde 15’in üzerinde değer kazandı.

ÇEYREK ALTIN FİYATINDA ARTIŞ

Çeyrek altın fiyatları 6 bin 465 liraya kadar yükseldi.

DÖVİZ PİYASASINDA YENİ ZİRVELER

Döviz piyasasında yeni zirveler gözlemleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik gözaltı kararı sonrasında dolar/TL ve euro/TL değer kazandı. Euro, sabah saatlerinde birkaç dakika içinde 45 TL’yi gördü, sonrasında 43.18 seviyesine düştü.

DOLAR FİYATINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Dolar/TL de güne rekorla başladı. Dolar, hızlı bir artışla 41 liranın hemen üzerini gördü ve sonrasında 39 liranın hemen üzerine sabitlendi.

DOLAR VE EURO FİYATLARI

Dolar alış fiyatı: 39.07 TL / satış fiyatı: 39.30 TL
Euro alış fiyatı: 43.25 TL / satış fiyatı: 43.90 TL
Sterlin alış fiyatı: 50.47 TL / satış fiyatı: 51.41 TL

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