Rekoru Cumhurbaşkanı açıklayacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta kırılan rekoru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını duyurdu.

COVID-19 sürecinde tacir ve sanayicileri ekonomik olarak rahatlatmak amacıyla pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Muş, şunları kaydetti:

“Bunlardan biri de bu yıl sonuna kadar üyelerin oda ve borsalara olan borçlarından kaynaklanan icra takiplerinin durdurulmasıydı. Gelinen noktada, biz bu sürenin 2 yıl daha uzatılmasını hedefliyoruz. Bu konuya ilişkin kanun teklifinin en kısa sürede TBMM Genel Kuruluna gelmesini beklediğimizi belirtmek isterim. Bakanlık olarak, e-ticaret alanında küçük esnafımız dahil KOBİ’lerimizin rekabete yönelik kaygılarını ortadan kaldırmak üzere gerekli hukuki ve idari tedbirlerin alınması noktasında tüm imkan ve araçlarımızı sahaya sürmeye devam edeceğiz.”