Rektör Aydın, Bilen’i makamda misafir etti

REKTÖR AYDIN SAMSUNSPOR ASBAŞKANI BİLEN’İ AĞIRLADI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsunspor Asbaşkanı Veysel Bilen’i makamında konuk etti. Ziyaret sırasında Bilen, Rektör Aydın’a isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor formasını hediye etti. OMÜ Rektörlüğünde gerçekleşen bu buluşmada, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile Samsunspor Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri de yer aldı.

YEREL MARKANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Görüşmede Rektör Aydın, Samsunspor’un kentin tanıtımındaki rolüne değinerek, “Samsunspor bu kentin markası” ifadesini kullandı. Samsunspor Asbaşkanı Veysel Bilen ise Rektör Aydın’a gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Ziyaret sonrasında Rektör Aydın, kendisine hediye edilen isminin yer aldığı Samsunspor formasını giyerek fotoğraf çektirdi.

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

