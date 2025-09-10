Rektör Aydın, Bilen’i makamda misafir etti

REKTÖR AYDIN SAMSUNSPOR ASBAŞKANI BİLEN’İ AĞIRLADI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsunspor Asbaşkanı Veysel Bilen’i makamında konuk etti. Ziyaret sırasında Bilen, Rektör Aydın’a isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor formasını hediye etti. OMÜ Rektörlüğünde gerçekleşen bu buluşmada, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile Samsunspor Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri de yer aldı.

YEREL MARKANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Görüşmede Rektör Aydın, Samsunspor’un kentin tanıtımındaki rolüne değinerek, “Samsunspor bu kentin markası” ifadesini kullandı. Samsunspor Asbaşkanı Veysel Bilen ise Rektör Aydın’a gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Ziyaret sonrasında Rektör Aydın, kendisine hediye edilen isminin yer aldığı Samsunspor formasını giyerek fotoğraf çektirdi.