Rektör Çolak’tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

REKTÖRDEN ANLAMLI MESAJ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Çolak, mesajında, “Tıbbiyeli öğrencilerin 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da gerçekleştirdikleri eylemle yaktıkları bağımsızlık meşalesi, Kurtuluş Savaşı’na giden yolda etkili olmuş ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti dünya devletleri arasındaki saygın yerini almıştır. Her yıl 14 Mart’ı Tıp Bayramı olarak kutlayan bizler, bir canı kurtarmayı bütün insanları kurtarmak olarak kabul eden bir neslin evlatları olarak hekimlerimizin bu ülke insanının sağlığı için gece gündüz demeden ve her şart altında fedakarca çalışmasının paha biçilmez değerini çok iyi biliyoruz.” şeklinde konuştu.

GELECEK HEKİMLERİ DİREKTİFİ

Çolak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak geleceğin hekimleri ve sağlık çalışanlarını sağlam bir şekilde yetiştirdiklerini söyledi. “Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz ve Diş Hastanemiz ile şehrimize ve bölgemize önemli sağlık hizmetleri sunmaktayız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, üniversite mensubu bilim insanlarının tıp bilimine yaptığı değerli katkıları gurur ve mutlulukla takip ettiklerini belirtti.

HERKESİN EMANETİ

Rektör Çolak, insanı yaşatmayı ve insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, gerek üniversite mensubu gerekse diğer kurumlara mensup tüm hekimler ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, “Bu kutsal mesleğe verdikleri emekten dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” diye ekledi.