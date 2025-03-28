Rektör Çolak’tan Ramazan Bayramı Mesajı

REKTÖR ÇOLAK’IN BAYRAM MESAJI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çolak, mesajında, Ramazan Bayramı’nın özünde yatan birlik ve beraberliğe vurgu yaparak dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Ramazan ayını tamamlama sevincini yaşadıklarını da ifade eden Çolak, bayramların hüzün ve kaygılardan uzaklaştıkları, huzur ve coşku dolu günler olduğunu belirtti.

BAYRAMLARIN ANLAMINI VURGULADI

Bayramların aile, akraba, komşu ve dostlarla beraber daha anlamlı hale geldiğini dile getiren Çolak, “İnsani değerlerin gittikçe zayıfladığı bir dünyada, bayram günleri bizlere yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır” dedi. Ayrıca, bayramların huzur ve coşku dolu günler olduğuna da dikkat çekerek, üniversite mensupları ve tüm milletin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

SAĞLIK, MUTLULUK VE BARIŞ TEMENNİSİ

Rektör Çolak, bayramın, başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu. Bayram günlerinin dayanışma, yardımlaşma ve toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.