Rektör Elmastaş, Yeni Personeli Tebrik Etti

REKTÖR ELMASTAŞ’TAN YENİ PERSONELLE TOPLANTI

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, hem akademik hem de idari unvan alan yeni personelle bir araya geldi. Yapılan açıklamaya göre, toplantı Yahya Eren Konukevi’nde gerçekleştirildi. Elmastaş, yeni atanan ve unvan alan personeli kutladı.

PERSONELİN ÖNEMİ VURGULANDI

Rektör Elmastaş, üniversitenin gelişim sürecinde akademik ve idari personelin en büyük katkıyı sağladığını ifade etti. “Görevlerinizde göstereceğiniz disiplin ve sorumluluk, üniversitemizin kurumsal başarısına doğrudan katkı sağlayacak. Alınan unvanlar bilgi, birikim ve emeğin bir göstergesi,” dedi.

ÜNİVERSİTENİN GELECEĞİ İÇİN YENİ PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, aynı zamanda üniversitenin akademik vizyonu, bilimsel üretkenliğin artırılması ve yeni dönem projeleri hakkında detaylı bir değerlendirme yapıldı.