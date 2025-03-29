Rektör Hacımüftüoğlu STK Temsilcileriyle Buluştu

REKTÖRDEN İFTAR PROGRAMI AÇIKLAMASI

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilere yönelik faaliyetler yürüten dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Ata Uygulama Otelde yapılan etkinlikte, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi ve gelecek dönemde uygulanacak projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

STK’LARIN ÖNEMİNE VURGU

Rektör Hacımüftüoğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren anlamlı atmosferinde bir araya geldikleri için memnuniyetini belirtti. STK’ların öğrencilere yönelik yürüttüğü çalışmaların önemini vurguladı. Üniversite ve STK iş birliğinin öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağladığını söyleyen Hacımüftüoğlu, bu tür buluşmaların dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

GELECEK PROJELER ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Iftar programında, STK temsilcileri bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, öğrenci odaklı yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi’nin öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdiğini belirtti ve STK’larla iş birliği içinde daha fazla çalışma yürütme hedefini paylaştı.

PROGRAMIN KAPANIŞI

Soru cevap bölümüyle devam eden iftar etkinliği, karşılıklı dilek ve temennilerin paylaşıldığı bir kapanış ile son buldu.