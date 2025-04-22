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Rektör Kaçar, 23 Nisan’ı kutladı

23 NİSANIN ANLAMI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Kaçar, “Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla karşılıyoruz. 23 Nisan 1920, yalnızca ulusal egemenliğimizin tüm dünyaya ilan edildiği bir tarih değil, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği eşsiz bir bayramın da doğum günüdür.” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZ

Rektör Kaçar, mesajında, “Bu özel günün çocuklara ithaf edilmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin en anlamlı göstergesidir.” diyerek çocukların önemi üzerinde durdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin görev bilinciyle, çocukların bilimle, sanatla ve evrensel değerlerle donatılmış bireyler olarak yetişmeleri için gerekli destekleri sunmayı amaçladığını belirtti.

Kaçar, “Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor; ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” şeklinde ifade etti.

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