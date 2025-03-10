Rektör Kaplancıklı’dan Fabrika Ziyareti

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, bir granit seramik fabrikasını ziyaret etti. Bu ziyaret, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve Ar-Ge projeleri gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirildi.

EĞİTİM VE UYGULAMALI PROJELER

Ziyaret sırasında, Fabrika Müdürü Ercan Çelik ile yapılan toplantıda, Rektör Kaplancıklı, üniversiteleri ile seranit arasındaki eğitim, araştırma ve uygulamalı proje konularında ortak çalışmaların önemine değindi. Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, ziyaretin sonunda şirket yetkililerine teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.