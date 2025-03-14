Rektör Keleş’ten 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

TIP BAYRAMI MESAJI

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Rektör Keleş, tüm meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığını belirtti.

HEKİMLİĞİN KIYMETİ

Keleş, “Diğer mesleklerden ayrı olarak varlığına ‘Kutsallık’ atfedilen yegane meslek hekimliktir. Çünkü özü, insana karşılıksız hizmet ve fedakarlıktır” ifadesini kullanarak hekimliğin önemini vurguladı. Ayrıca, hekimlik görevini insana iyileştirme ve yaşatma amacıyla yüklenmenin sorumluluğunun oldukça ağır olduğunu söyledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ FEDAKARLIĞI

Rektör, “Zaman kavramı olmadan kapısı çalınan, hastasının derdine derman olmadan mesaisini bitirmeyen hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız için bu bir meslek değil, bir yaşam biçimidir” şeklinde konuştu. Salgınlar, hastalıklar ve felaketler karşısında özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının, toplum için büyük bir güvence olduğuna dikkat çekti.

Keleş, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının üstlendiği büyük sorumluluğun bilincinde olarak gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretlerin her türlü övgüyü hak ettiğini kaydetti. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin son bulması temennisiyle, sağlıkta şiddete sıfır tolerans ilkesini desteklediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bu duygu ve düşüncelerle, başta Adıyaman Üniversitesinin kıymetli hekimleri ve sağlık çalışanları olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.”