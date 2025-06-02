Rektör Özkan, Özgür Özel’i kınadı

CHP’Lİ ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası öğrencilerin gerçekleştirdiği gösterilere dikkat çekti. Özel, “Antalya’da Akdeniz Üniversitelilerle ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak Akdeniz Üniversitesi’nin gurur duyulacak gençlerinin yanında bir de utanç duyulacak rektörü var. Akdeniz Üniversitesi’nin göbeğinden saraya bağlı rektörü, bu pırıl pırıl genç kardeşlerime mezuniyet töreni yaptırmadı. Korktu onlardan. Üzülmüşler” ifadelerini kullandı. Özel, 10’dan geri sayımın ardından keplerini atan öğrencilerden birinin kepini de başına takarak, “Akdeniz Üniversitesi’nin rektörü, işine gelene fahri doktora veriyor, işine gelene alkışlatıyor. Kendi diploması olmayan biri, hem öğrencilerimizin dilinden anlamayan, onların ruhunu bilmeyen, onların coşkusuna ortak olamayan bir rektör atamış. O rektör de mezuniyetlerini iptal etmiş” dedi.

REKTÖRDEN CEVAP GELDİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Manavgat Turizm Fakültesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Özkan, Özgür Özel’in açıklamalarının talihsiz olduğunu ve “doğru değildi ve hakaretler içeriyordu” dedi. Prof. Dr. Özkan, “Biz mezuniyet törenlerimizi iptal etmedik, yapıyoruz, hem de en şık ve en güzel şekilde. Ama sanki ben bunu hiç anlatmamışım gibi. Dün Özgür Özel mitingde ağzına geleni söyledi. Hem benim adıma hem Akdeniz Üniversitesi adına. Bu gerçekten çok kırıcıydı” diye ifade etti.

SİYASİ OLMAYAN DURUMLARDA KINAMA

Rektör Özkan, “Özgür Özel’i bu yalan ve iftiraları nedeniyle en derin şekilde kınıyorum” dedi. Bu yıl üniversiteden yaklaşık 15 bin öğrencinin mezun olacağını belirten Özkan, “Öğrencilerimize sorarak mezuniyeti nasıl yapmamız gerektiğine karar verdik ve herkes bunu tercih etti. Bir siyasi partinin mezuniyet törenimizi nasıl yapacağımıza dair bir sahiplenme içinde olması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Bu mitingde hem hakaret vardı hem de yalanlarla doluydu. Sanki siyasi partilerin başka işi gücü yokmuş gibi. Bunu anlamakta da zorlanıyorum” açıklamasında bulundu.

ÜNİVERSİTELERDE SİYASET OLMAZ

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Siyaset yapıyorsanız memleket için yapmanız gerekir. Siyaseti şahsi şov için yapmazsınız. Hele ki siyasetin karıştırılmaması gereken en önemli kurumlar üniversitelerdir. Üniversitelere siyaset girerse, o kurumlar darmadağın olur. Bu bağlamda ben kınıyorum. Üniversitem adına ve şahsım adına, Özgür Özel’i bu yalan ve iftiraları nedeniyle en derin şekilde kınıyorum. Hakaret ve yalan içeren sözler için suç duyurusunda bulunacağım” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.