Rektör Özölçer, Çocukları Ağırladı

REKTÖRDEN ÖZEL ZİYARET

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle çocukları makamında ağırladı. Özellikle Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulu’ndan gelen Sevimli Yıldızlar Sınıfı öğrencisi Refia Eda Şık ile İnci Taneleri Sınıfı öğrencisi Mehmet Kağan Sançar, Rektörlük koltuğuna oturdu. Ziyaret sırasında çocukların velileri, Anaokulu Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Yasemin Cengiz Demir, Sevimli Yıldızlar Sınıfı öğretmeni Emine Demirci ve İnci Taneleri Sınıfı öğretmeni Neslihan Kan da yer aldı.

BAYRAMIN ANLAMINA DEĞİNİLDİ

Rektör Prof. Dr. Özölçer, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine vurgu yaptı. Bu bayramın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini belirten Özölçer, bu özel günün Türk milletinin çocuklara verdiği önemi en iyi şekilde gösterdiğini ifade etti.

Özölçer, geleceğin yöneticileri ve bilim insanları olacak çocukların dinlenmesinin ve onlara değer verilmesinin önemine dikkat çekti. “Onları ulusal bilinç, dayanışma ve yardımseverlik duygularıyla yetiştirmek büyük bir sorumluluk” diyen Rektör, ayrıca hızla dijitalleşen dünyada çocukların kültürel ve manevi değerleri ile bu sürece katılmalarının gerektiğini vurguladı. Tüm çocukların bu özel bayramını kutlayan Özölçer, bu bilincin erken yaşta kazandırılmasının önemine de değindi.