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Rektör Özölçer’den BEÜN Hastanesi’ne Bayram Ziyareti

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ BAYRAM ZİYARETİNDE BULUNDU

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN Hastanesi’ni ziyaret etti. Bu ziyarette hastalar, hasta yakınları ve hastane personeli ile bir araya gelerek Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

HASTALARLA SOHBET VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Rektör Özölçer, hastanede tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir süre sohbet etti. Onlara geçmiş olsun dileklerini ileterek hastalara acil şifalar diledi. Ayrıca, “Bayramın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi” temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında hastane çalışanları ve akademik personelin de bayramını kutladı.

REKTÖR ÖZÖLÇER’E YÖNETİM DE EŞLİK ETTİ

Rektör Özölçer’e ziyareti sırasında hastane başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır ile hastane yönetimi eşlik etti.

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