Rektör Sözbir, İftarda Öğrencilerle Buluştu

REKTÖR SÖZBİR’DEN İFTAR ZİYARETİ

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ramazan ayı vesilesiyle öğrencileriyle buluştu ve iftar sofralarına katıldı. Düzce Üniversitesi Yemekhanesi’nde düzenlenen etkinlikte Rektör Sözbir, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve birlikte iftar açtı. Bu etkinliğe Genel Sekreter Nihat Yıldız ile idari birim yöneticileri de katılarak öğrencilerin iftar yemeklerine eşlik etti.

RAMAZAN’IN BEREKETİ

Rektör Nedim Sözbir, öğrencilerin Ramazan ayını kutlayarak, “Bu mübarek ayın hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi. Sözbir, Ramazan’ın Düzce Üniversitesi’ndeki huzuru artırmasını ve mensuplar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini dile getirerek, üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında başarılar diledi.