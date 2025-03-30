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Rektör Uslu’dan Ramazan Bayramı Mesajı

REKTÖRÜN BAYRAM MESAJI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Uslu, mesajında “Mübarek Ramazan ayı, tüm Müslümanlar için hoşgörünün, dayanışmanın ve bereketin simgesidir. Bu kutlu ayın ardından karşıladığımız Ramazan Bayramı ise birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, paylaşmanın ve sevginin ön plana çıktığı en özel günlerdendir” ifadelerini kullandı.

BARIŞ VE HUZUR TEMENNİSİ

Bu vesileyle, Uslu “Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyor; aziz milletimizin, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin, kıymetli ailelerinin ve tüm gönül coğrafyamızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde düşüncelerini iletti.

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