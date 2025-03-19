Rektör Yılmaz’dan Öğrencilere İftar Misafirliği

ÖĞRENCİLERLE İFTARDA BİR ARAYA GELİNDİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve senato üyeleri, öğrencileri evlerinde misafir ederek iftar sofralarında birlik ve dayanışmayı güçlendiriyor. TOGÜ senato üyeleri, üniversitede eğitim gören 50 öğrenciyle birlikte iftar organizasyonları düzenledi. Bu projede, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın liderliğinde öğrenciler evlerinde misafir edilerek oruç açmanın manevi huzuru paylaşıldı.

BİRLEŞME RUHU ETKİNLİKLERİ

Yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerin de katıldığı bu etkinlikte, yalnızca akademik başarı değil, sosyal ve manevi gelişimlerine de katkıda bulunulması amaçlandı. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu taşıyan bu buluşmalarda öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirildi. Üniversitenin acil yardım ve afet yönetimi öğrencisi Umut Bayraklı, sınıf öğretmenliği öğrencisi Ruveyda Şekerciler, hemşirelik öğrencisi Faslı Asmaa Addag ve biyosistem mühendisliği öğrencisi Senegalli Pathe Mboup, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’a ev sahipliği yaptı.

ÖĞRENCİLERİN EVDE AĞIRLANMASININ ANLAMI

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin yalnızca akademik başarıya önem vermediğini, aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve manevi gelişimlerine katkıda bulunmaya gayret ettiklerini belirtti. Ramazan ayının yalnızca bir ibadet dönemi olmadığını, aynı zamanda dayanışma, birlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bugün evimizde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde eğitim gören ulusal ve uluslararası öğrencilerimizle iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı ibadet ayı olmasının ötesinde, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Bu anlamda, öğrencilerimizi evlerimizde misafir ederek onlarla soframızı paylaşmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Eminim ki öğrencilerimiz burada yaşadıkları hatıraları asla unutmayacaklardır. Öğrencilere yardım etmek ve iftar vermek elbette önemli ama evimizi açarak onları ağırlamak çok daha anlamlı ve değerli” dedi. Öğrenciler de bu anlamlı buluşmadan memnuniyetlerini ifade ederek ev sahipliği yapan senato üyelerine teşekkür etti. TOGÜ, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal dayanışma ve kaynaşmayı artırmaya yönelik projelerle de öğrencilerine destek olmaya devam ediyor.