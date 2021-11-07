Karabük Üniversitesi’nin 5 yıl önce yapılan Açık Hava Müzesi alanında uzun eşek, birdirbir, körebe, seksek, misket, ip atlama gibi eskiden sokaklarda oynanan oyunlar, heykellerle canlandırıldı.

Karabük Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Refik Polat son günlerde tartışılan oyun heykelleri ile ilgili “O zamanki harcanan para ile şu anki durumu kıyaslamak doğru değil. Fakat üniversitemizi, eğitim ve öğretimi sıkıntıya sokacak bir meblağ değildi. Harcanması gereken meblağdı. Bazı şeylerin fiyatı sorgulanmaz” dedi.

Kültür parkındaki heykellerle amaçlarının çocuklara görsel olarak yaşatmak olduğunu belirten Prof. Dr. Polat, “Çocukluğumuzdan beri oynanan oyunlar. Yeni nesil bu oyunları bilmiyor. Burayı kültür parkına dönüştürdük. İnsanlar çocuklarına göstersin, ne olduklarını anlatsın istiyoruz. Türk örf, adet ve kültürümüzdeki bu oyunlar, çocukların tekrar belleklerinde yer alabilir” diye konuştu.

‘AFRİKALI ÖĞRENCİLERİMİZ BİLE GELİP BAKIYOR’

Yabancı öğrencilere Türk kültürünü tanıttıklarını ifade eden Prof. Dr. Polat “Afrikalı öğrencilerimiz bile bunlara gelip bakıyor. Üniversitemizde kendi kültürümüzü başka ülkelerin insanlarına tanıtmış oluyoruz” diye konuştu.