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Remzi Akça Ve Muhammed Deniz Baldır, 3 Bant Bilardo’da Üçüncü Oldu

MİLLİ SPORCULAR BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETTİ

Milli sporcular Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası’nda 17 yaş altı kategorisinde bronz madalya kazandı. Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, “İspanya’da düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası’nda 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcularımız Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.” ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE’DEN BİR BAŞKA REKABETÇİ İSİM

Şampiyonada ayrıca, 21 yaş altı kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Mustafa Oğuz Ceylan’ın yarı finale yükseldiği bildirildi. Bu başarılar, milli sporcuların uluslararası alandaki yeteneklerini göstermeleri açısından önem arz ediyor.

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