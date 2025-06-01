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Remzi Yılmaz, İnşaatta Düşerek Hayatını Kaybetti

OLAYIN GELİŞİMİ

Siirt’te inşaatta çalışan 48 yaşındaki Remzi Yılmaz, 7’nci kattaki havalandırma boşluğundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Veysel Karani Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Yılmaz, çalıştığı sırada dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yaşanan bu talihsiz kaza, inşaat alanlarında güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

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