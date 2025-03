Renault 5 Turbo 3E 2027’de Yollarda

YENİ NESİL ELEKTRİKLİ OTO: RENAULT 5 TURBO 3E

1980’lerin ikonik Renault 5 Turbo ve Turbo 2 modellerinin modern elektrikli versiyonu olan Renault 5 Turbo 3E, 2027 yılının ilk yarısında yollara çıkma hazırlığında. Model, yalnızca 1.980 adet üretilecek ve her bir otomobil özel numaralarla sunulacak.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Renault 5 Turbo 3E, 540 HP gücünde arkadan itişli çift motorlu bir elektrikli aktarma sistemine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyenin altında tamamlayabiliyor ve maksimum hızı 270 km/s’ye ulaşabiliyor. 4.800 Nm tork değerine sahip bu model, 800V mimarisi ile 350 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor. Böylece bataryası, sadece 15 dakikada yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar dolabiliyor. 70 kWsa kapasiteli bataryası, WLTP onay aşamasında 400 km’nin üzerinde bir menzil sağlıyor. Model, karbon üst gövdesi ile yaklaşık 1.450 kg ağırlığa sahip. Üst düzey performans sunan iki bağımsız elektrik motoru, drift destek sistemi ve ralli tarzı dikey el freni ile dikkat çekiyor.

DEĞİŞİM VE MODERN TASARIM

Renault 5 Turbo 3E’nin üretiminde, A110 E-ternity, A290 ve A390 ile elektrikli spor otomobiller konusunda uzmanlaşan Alpine mühendisleri, tüm süreçleri yakından takip etti. Modelin tasarımı, klasik R5 Turbo’nun ikonik hatlarını modern aerodinamik unsurlarla bir araya getiriyor. Kaput üzerindeki hava girişleri, aerodinamik verimliliği artırırken, LED ışık imzaları klasik R5 Turbo’nun modern yorumunu yansıtıyor. Bunun yanı sıra, genişletilmiş çamurluklar ve büyük arka spoyler, modelin agresif yapısını ortaya koyuyor. Özel tasarlanmış 20 inç jantlar, sürüş dinamiklerini iyileştiriyor.

BAĞLANTILI VE SPORTİF İÇ MEKAN

Renault 5 Turbo 3E, sürücü odaklı, sportif ve bağlantılı bir iç mekan sunuyor. 10,1″ dijital gösterge paneli ve 10,25″ OpenR dokunmatik ekran, navigasyon, sürüş modları ve eğlence sistemlerini entegre ediyor. Google entegre OpenR Link sistemi, sürekli güncellenen harita ve bağlantı hizmetleri sunuyor. Karbon bileşenler ve yarış otomobillerine özgü altı noktalı emniyet kemerleri, iç mekanda sportif bir atmosfer yaratıyor. Multi-Sense sistemi, Kar, Normal, Spor ve Drift ile Yarış gibi dört farklı sürüş modunu destekliyor.

KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ ŞAHAK ETMEKTE

Renault 5 Turbo 3E, geniş kişiselleştirme seçenekleri sunarak her kullanıcının tarzını yansıtmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, “Rouge Grenade” gibi özel renkler veya “Tour de Corse 1982” ralli modelinin sarı, beyaz ve siyah yarış renkleri gibi farklı dış ve iç seçeneklerle otomobillerini özelleştirebiliyor. Koltuk döşemelerinden iç konsola kadar çok sayıda alternatif ile her sürücü, kendine has bir Renault 5 Turbo 3E tasarlama fırsatına sahip. Sınırlı üretim aracın yalnızca 1.980 adet ile sınırlandırıldığı belirtiliyor. Bu rakam, orijinal Renault 5 Turbo’nun 1980 yılında piyasaya çıktığını simgeliyor. Modelin satışları, Avrupa, Orta Doğu, Japonya ve Avustralya gibi önemli pazarlarda gerçekleşecek.