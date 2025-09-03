Renault, Ağustos’ta 10.563 Satış Yaptı

AĞUSTOS AYINDAKİ SATIŞ RAKAMLARI

Ağustos ayında gerçekleştirilen 10 bin 563 adetlik satışla Renault, otomotiv pazarında en çok satan marka olarak belirlendi. Bu başarı, Renault’nun yıl boyunca sürdürdüğü güçlü performansta önemli bir yer tutuyor.

Yılın ilk 8 ayında toplamda 80 bin 566 adetlik satış gerçekleştiren Renault, bu dönemde de en çok tercih edilen marka olarak öne çıkmaya devam etti. Bu rakam, markanın Türkiye otomotiv pazarındaki güçlü konumunu pekiştiriyor.

Renault’nun yerli üretim modelleri Clio ve Megane Sedan, satış rakamlarıyla dikkat çekiyor. Clio, yıl boyunca 30 bin 539 adetlik satışla en çok tercih edilen model olurken, Megane Sedan ise 28 bin 197 adet ile ikinci sırada yer aldı. Bu modeller, Renault’un başarısına önemli katkılarda bulunuyor.