Renault Duster, dikkat çekiyor

RENAULT DUSTER’IN YENİ DÖNEMİ

Renault’un Duster modeli, geçmişte Dacia ismi altında satışa sunulurken, en uygun fiyatlı C-SUV unvanı ile öne çıkıyordu. Bu durum, kalite açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyordu. Kullanılan malzemelerin kalitesinin artırılması gerektiği yönünde eleştiriler gündeme geliyordu.

RENOVASYON VE YENİ TASARIM

Gelişen zamanla birlikte Renault, Duster modelini kendi markası altında sunmaya karar verdi ve bu değişim hayata geçirildi. Yenilenen Renault Duster tasarımı, önceki versiyonuna göre çok daha etkileyici bir görünüm kazanmayı başardı.