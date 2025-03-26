Renault Duster Yeni Model Sürprizi

YENİ RENault DUSTER YOLLARDA

Yeni Renault Duster, 2024 yılı itibarıyla yollarda yerini aldı. Temmuz ayından itibaren ise müşterilere teslimatları başladı. Renault Duster, geçen kasım ayında Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretim aşamasına geçti. Yeni nesil Renault Duster, Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan platform ile geliştirilmiş yüksek teknolojili bilgi-eğlence donanımlarına sahip.

KOMPATK YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

2024 model Renault Duster, 4,34 metrelik uzunluğunu koruyor. Bu sayede hem şehir içi günlük sürüşler hem de uzun mesafeli yolculuklar için uygun olan kompakt bir yapı sunmaya devam ediyor.