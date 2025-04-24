Renault Group, 2025 İlk Çeyrek Sonuçları Açıkladı

RENAULT GROUP’UN SATIŞ RAKAMLARI

Renault Group, 2025 yılının ilk çeyreğinde satışlarını artırarak 11,675 milyar avroluk bir ciroya ulaşmayı başardı. Grup, 2025’in ilk çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Ticari performansını sürdüren grup, pazara kıyasla istikrarlı bir netice elde etti. Cirosu 11,675 milyar avro olarak belirlenen grubun, cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşerken, sabit döviz kurlarında yüzde 0,6 oranında artış gösterdi. Renault Group, geçen yılın ilk çeyreğine nazaran yüzde 2,9’luk bir artışla toplamda 564 bin 980 araç satışı gerçekleştirdi.

OTOMOTİV GELİRİNDEKİ DEĞİŞİM

Grubun otomotiv geliri, 10,128 milyar avro seviyesinde belirlenirken, bu rakam, 2024 ilk çeyreğine göre sabit döviz kurlarında yüzde 2,2 oranında bir düşüş gösterdi. Mobilize Finansal Hizmetler (Mobilize Financial Services, eski adıyla RCI Bank&Services) ise, faiz oranlarındaki artış ve aktif büyümenin etkisiyle, yüzde 22,3’lük bir artışla 1,524 milyar avro gelir elde etti. Grubun faaliyet karı hedefi de yüzde 7 olarak korundu.

ÜRÜN KARMASININ ETKİSİ

Renault Group, ürün karması sayesinde 3,7 puanlık pozitif etki sağladı. Bunun yanı sıra, Scenic E-Tech, Renault 5, Symbioz ve Grand Koleos gibi modeller, bu katkıyı oluşturdu. Grubun serbest nakit akışı hedefi 2 milyar avronun üzerinde belirlenmişken, Renault Nissan Hindistan Otomotiv LTD Şti (RNAIPL) yatırımlarının yaklaşık 200 milyon avroluk etkisi bu hedefin içinde yer aldı.

BÜYÜME GÖRÜŞLERİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Finans Direktörü (CFO) Duncan Minto, dünya genelindeki satışların yüzde 2,9’luk bir büyümeyle pazarı geride bıraktıklarını ifade ederek, bunun yakın dönemde yaptıkları ürün tanıtımlarının başarısından kaynaklandığını aktardı. İlk çeyrekte yeni modeller, fatura edilen araçların yüzde 28,3’ünü oluşturdu. Minto, “Yeni ürünlerimizin kademeli artışı sayesinde bu oran önümüzdeki çeyreklerde yükselmeye devam edecek. 2025’in sonunda, Renault Group Avrupa pazarındaki en güncel ürün gamına sahip olacak ve Uluslararası Oyun Planı sayesinde kapsama alanını genişletecek” şeklinde konuştu. Minto, çeviklik ve esnekliğin güçlü ürün atağıyla birleştiğinde onlara rekabet avantajı sağlayacağını belirtti ve maliyet yönetiminin hâlâ en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. Renault Group’un, son derece dalgalı bir makroekonomik ortamda ilave maliyet azaltıcı önlemleri proaktif bir şekilde hayata geçirme kararı aldığını dile getirdi. Bu çabaların, rekabetçiliklerini artıracağı değerlendirmesi yapıldı.