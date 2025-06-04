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Renault Mayıs Fiyatlarında Yenilik Yaptı

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RENTAULT’NIN ELEKTRİKLİ İDDİASI

Elektrikli otomobiller, günümüzde yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, Renault da bu alandaki iddialı konumunu koruyor. Fransız otomobil üreticisi, tamamen elektrikli ve kompakt bir model olan Megane E-Tech ile sadece çevre dostu bir sürüş deneyimi sunmuyor, aynı zamanda şehir içi ulaşımda yeni bir soluk getiriyor. Artan yakıt maliyetleri, yükselen çevre bilinci ve içten yanmalı motorlara getirilen kısıtlamalar, kullanıcıları elektrikli modellere yönlendiriyor. Megane E-Tech, bu geçiş sürecini oldukça sorunsuz hale getiren özellikleriyle dikkat çekiyor.

YENİ NESİL PLATFORM VE MENZİL PERFORMANSI

Renault Megane E-Tech, tamamen elektrikli bir altyapı üzerine inşa ediliyor ve EV60 adı verilen 60 kWh kapasiteli bataryası ile öne çıkıyor. Bu batarya, tek şarj ile WLTP verilerine göre yaklaşık 450 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu durum, hem gündelik şehir içi kullanımlarda hem de uzun yolculuklarda kullanıcıya güven veriyor. Ek olarak, rejeneratif frenleme sistemi sayesinde sürüş sırasında enerji geri kazanımı gerçekleşiyor ve bu da menzil verimliliğini artırıyor.

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