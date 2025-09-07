Renk Dağılımında En Fazla Gri

YARIŞMA HEYECANI

Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevapları merak edilen sorular karşısında yarışmacılar kadar izleyiciler de büyük bir heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içerik sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çabalıyor.

RÜYA OTOMOBİL RENKLERİ

TÜİK verilerine göre, 2024’te Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan 1.014.830 otomobil arasında en fazla tercih edilen renk hangisi? Cevap seçenekleri arasında gri, kırmızı, siyah ve beyaz yer alıyor. Gri, %38,5 oranıyla en yaygın tercih edilen renk oluyor ki bu da yaklaşık 390.771 araca denk geliyor. Beyaz %26,2 ile ikinci sırada, siyah ise %13,1 ile üçüncü sırada yer alıyor. Dolayısıyla en yüksek sayıya sahip olan renk gri oluyor.

BÜYÜK ÖDÜL FIRSATI

Dünyanın en popüler ve büyük ödüllü bilgi yarışması, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi olabiliyor. Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor: 2. soru için ödül 5.000 ₺, 7. soru (baraj sorusu) için 50.000 ₺, 13. ve son soru için ise 5.000.000 ₺ ödül bulunuyor. Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanıyorsunuz. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödül ile yarışmayı tamamlayabiliyorsunuz.