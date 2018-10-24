Renkli röntgen dönemi başlıyor

Bilim adamları sağlık alanında çığır açan buluşlara imza atmaya devam ediyor. Renkli röntgen döneminin başlayacağının CERN’şn testleriyle bildirildi.

1895 yılında keşfedilen X ışınları günümüz röntgen cihazlarının ilk adımı olmuştu. O yıllardan beridir kullanılan röntgen cihazları, renksiz görüntüler veriyordu. Fakat ilerleyen teknoloji sayesinde artık renkli röntgen dönemine oldukça yaklaşmış olabiliriz.

Doktorların teşhis süresini kısalttığı gibi, yanlış teşhis konulmasını da büyük ölçüde engelleyeceği şüphesiz olan bu teknolojinin doğuşu, CERN‘de yapılan testler ile başlamıştı.

Parçacık fiziği çalışmalarında geliştirilen Medipix3 teknolojisinin yardımını kullanan, baba oğul profesörler Phil ve Anthony Butler, Canterbury Üniversitesi ve Otago Üniversitesi‘nin desteğini almayı başarmıştı.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden projede sona gelindi ve renkli röntgen cihazı geliştirildi.

3D Tarayıcı temelli bir çalışma prensibine sahip olan bu tarayıcılar çözünürlük ve kontrast açısında oldukça tatmin edici ve oldukça güvenilir renkli resimler sunuyor.

CERN tarafından da takdir ile karşılanan çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada bilim insanları, dünyaya kazandırdıkları yeniliklerin, başka alanlarda daha da geliştirilerek kullanılmasından oldukça memnun oldukları belirtildi.

Bu özelliğiyle de özellikle tıp camiası tarafından hayretle beklenen yeni cihazların ticari olarak sunulacağı kesinleşti. Tarih konusunda ise bir açıklama bulunmuyor.

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