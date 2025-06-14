Renkli Trooping Töreni: Kate Ve Charlotte Gülümsedi

Kraliyet Ailesinden Renkli Görüntüler

Trooping the Colour töreni, İngiltere Kralı III. Charles’ın resmi doğum günü kutlamaları için her yıl düzenleniyor. Bu yılki etkinlik, büyük katılımla ve güneşli bir hava eşliğinde gerçekleşti. Kraliyet ailesinin önemli üyeleri Buckingham Sarayı’na gelirken, törende sıcak ve samimi anlar yaşandı. Galler Prensesi Kate ve kızı Prenses Charlotte, kalabalığa gülümseyerek poz verdi ve bu anlar ilgi çekti. Kate ile eşi Prens William, araçlarının arka koltuğunda 7 yaşındaki Prens Louis ile yer alırken, ön koltukta 10 yaşındaki Charlotte ve 11 yaşındaki Prens George oturdu. Charlotte, kalabalığa el salladı ve Kate ile William’ın sevgi dolu bakışları dikkat çekti.

Aile Üyeleri ve Kraliyet Gelenekleri

Edinburgh Dükü Prens Edward ve eşi Düşes Sophie, törende aileyi takip etti. Çiftin çocukları Lady Louise (21) ve James (17) törende yer almadı. Kral Charles ve Kraliçe Camilla, üstü açık bir araba ile halkı selamlayarak Mall boyunca ilerledi. Prens William ise at üzerinde törende yer aldı; alışılmış görünümünden dolayı birçok kişinin onu tanımakta zorluk yaşadığı belirtildi. Kate, üç çocuğuyla birlikte bir arabada bulunurken, Prens George ve Prens Louis’in uyumlu kıyafetleri dikkat çekti. Charlotte ile annesi Kate arasındaki sevgi dolu anlar, objektiflere yansıdı.

Hüzünlü Bir Hatırlatma

Törende, binlerce kraliyet hayranı Mall boyunca sıralanarak aileye coşkulu tezahüratlar yaptı. Ayrıca, Perşembe günü Hindistan’da düşen Air India uçağında hayatını kaybeden 241 kişi için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Uçakta bulunan 53 İngiliz yolcudan yalnızca birinin kurtulduğu, toplam can kaybının en az 270 olduğu açıklandı. Törende, Prens William, Prenses Anne ve Edinburgh Dükü gibi kıdemli kraliyet mensupları, askeri üniformalarıyla at üzerinde yer alırken, siyah kol bantları takarak kazada hayatını kaybedenleri andı. Kraliçe Camilla ise beyaz ipekten gümüş işlemeli bir elbise, Philip Treacy tasarımı şapka ve Grenadier Muhafızları broşuyla dikkat çekti. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi, kraliyet ailesini görmek için Mall’da toplandı. Tören sırasında küçük bir grup protestocu “Benim Kralım Değil” yazılı pankartlar taşıdı.