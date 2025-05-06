Reşadiye Beşdere Köyünde Yangın Çıktı

ÜÇ EV YANGINDA TAMAMEN YANDI

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde meydana gelen yangın, 3 evin tamamen yanmasına yol açtı ve bu durum büyük paniğe neden oldu. Yangın, gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten çıkmaya başladı ve kısa süre içinde çevredeki diğer evlere sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine, Reşadiye ve Niksar ilçelerinden itfaiye ekipleri yangın alanına yönlendirildi. Yapılan müdahalelere rağmen 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer inceleme sürecini başlatıldığı bilgisi verildi. Yangında can kaybının yaşanmaması sevindirici bir haber oldu.