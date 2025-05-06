Haberler

Reşadiye Beşdere Köyünde Yangın Çıktı

ÜÇ EV YANGINDA TAMAMEN YANDI

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde meydana gelen yangın, 3 evin tamamen yanmasına yol açtı ve bu durum büyük paniğe neden oldu. Yangın, gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten çıkmaya başladı ve kısa süre içinde çevredeki diğer evlere sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine, Reşadiye ve Niksar ilçelerinden itfaiye ekipleri yangın alanına yönlendirildi. Yapılan müdahalelere rağmen 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer inceleme sürecini başlatıldığı bilgisi verildi. Yangında can kaybının yaşanmaması sevindirici bir haber oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalya’da Uçak Çarpıştı, 1 Yaralı

İtalya'nın akrobasi ekibi 'Frecce Tricolori'ye ait 3 uçağın gösteri sırasında çarpışması sonucu 2 pilot yaralanmadan kurtulurken, 1 pilot hastaneye sevk edildi.
Haberler

Beşiktaş’ta Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Beşiktaş'ta bir aracın önünü keserek silahlı saldırı düzenleyen kişi, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından polis, saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.