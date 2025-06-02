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Reşadiye’de Kaza: 1 Ölüm, 3 Yaralı

REŞADİYE’DE FECİ KAZA

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, devrilen otomobilde 1 kişi yaşamını yitiriyor, 1’i çocuk 3 kişi ise yaralanıyor. M.T.Y. (29) kontrolündeki 07 AUE 047 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolunda Irmak köyü civarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip devriliyor.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBEDİYOR

Kazanın ardından sürücü hayatını kaybediyor, araçta bulunan S.Y. (29), A.Y. (55) ve H.Y. (1) yaralanıyor. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

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