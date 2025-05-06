Reşadiye’de Yangın Üç Evi Sıktı

TOKAT’IN REŞADİYE İLÇESİNDE YANGIN ÇIKTI

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen yangında 3 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Beşdere köyünde Salice Çoban’a ait olan 2 katlı evde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. İlçedekiler, yangını fark edince Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerine hemen haber verdi. Yangın, kısa süre içinde yakındaki Muzaffer Çoban ve Şerafettin Çoban’ın evlerine sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Yangına, Reşadiye, Almus ve Niksar belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 4 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

BEŞDERE KÖYÜ MUHTARI AÇIKLAMA YAPTI

Beşdere köyü Muhtarı Niyazi Tuttu, durumu AA muhabirine aktardı ve “Köyümüzde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan kimse olmadı.” şeklinde konuştu.