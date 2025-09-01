Reşadiye Kadınları Dayanışma İçin Ekmek Yapıyor

SOSYAL DAYANIŞMA VE GELENEKSEL YEMEK

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kadınlar, asırlık imece geleneğiyle birlikte taş fırında pişirdikleri köy ekmekleriyle dayanışmayı devam ettiriyor. Hebüllü Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, yüzyıllardır süregelen imece usulü ekmek yapma geleneğini yaşatıyor. Her iki haftada bir, köyün ortak kara fırınında bir araya gelen kadınlar, geceden hazırladıkları hamurları sabah erken saatlerde yumak haline getiriyor ve odun ateşinde taş fırında pişiriyor.

LEZZETİN VE PAYLAŞIMIN SİMGESİ

Kendine özgü lezzeti ve uzun süre bozulmadan saklanabilme özelliğiyle bilinen köy ekmekleri, hem ev halkı tarafından tüketiliyor hem de misafirlere sunuluyor. Ekmek gününde yalnızca ekmek değil, peynirli ve çökelekli çörekler ile bazlamalar da hazırlanıyor. Yaklaşık iki hafta boyunca tazeliğini koruyan ekmekler, sobada ısıtılarak ilk günkü lezzetiyle yeniyor.

KÜLTÜREL MİRAS VE SOSYAL BAĞLAR

Köy kadınlarının el birliğiyle yürüttüğü bu gelenek, yöresel lezzetlerin korunmasının yanı sıra köy halkının dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlenmesine de katkı sağlıyor. İmece usulü ekmek yapımının hem kültürel mirasın hem de sosyal bağların simgesi olduğunu söyleyen Nazife Arslan, “Nenelerimizden öğrendiğimiz gibi ekmek yapıyoruz. Kendi fırınımız. Komşular da geliyor, onlara yardımcı oluyoruz. Köy ekmeğini kendimiz yapıyoruz. Hane sayısı az olanlar bir hafta tüketiyor. Kalabalık olanlar üç gün yiyor,” diyor.