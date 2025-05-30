Reşat Benli İlkokulu Halk Sağlığı Yarışması’nda Birinci Oldu

YARIŞMA DETAYLARI VE KATILIM

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Sağlığı Bilgi Yarışması, Halk Sağlığı Tayfaları Projesi’ne katılan öğrencilerin yarıştığı bir etkinlik olarak gerçekleşti. Bu yarışmada Reşat Benli İlkokulu, 1’inci olarak öne çıktı. Yarışma, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin Konferans Salonu’nda, Reşat Benli İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Milli Zafer İlkokulu’ndan birçok öğrenci ve öğretmenin katılımıyla yapıldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle hayata geçirilen Halk Sağlığı Projesi, çocukların farkındalığını artırmayı ve bilinçli, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyor.

SAĞLIK BİLİNCİNİN ÖNEMİ

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, konuşmasında sağlık bilinci ile yetişen toplumların önemine dikkat çekti. “Sağlık sadece bireyin değil toplumun da en büyük hazinesidir” diyen Aydın, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. İl genelinde 10 ilkokuldan seçilen 4. sınıf öğrencilerine sağlık eğitimleri verildiğini vurgulayarak, “Halk Sağlığı Bilgi Yarışması’nda finale yükselen okullarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu yarışmanın asıl kazananı sağlıkla büyüyen bilinçli bir toplum olacaktır” ifadelerini kullandı.

PROJELER VE FAALİYETLER

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, ilde sağlık bilinci artırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı. Bildirici, “Okullarımız, toplumun diğer kesimleriyle etkileşim açısından çok değerli ortamlardır. 2024 yılında Eskişehir Valiliği’nin himayesinde, Osmangazi, Anadolu ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri’nin katılımıyla Halk Sağlığı Tayfaları Projesi’ni hayata geçireceğiz” dedi. Projelerin sonucunda öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlık elçileri haline geleceğini umduğunu ifade eden Bildirici, tüm öğretmenlere ve Halk Sağlığı Başkanlığı çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

GENÇLERİN ROLÜ VE GELECEK PLANLARI

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, halk sağlığı bilincine sahip nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. “Halk Sağlığı Tayfası projesinde yer alan tüm öğrencilere teşekkür ediyorum. Bizler sağlık bilinci yüksek nesiller yetiştirmek istiyoruz” diyen Demirkol, yarışmaya katılan öğrencileri kutladı. Ayrıca, katılımcı gençlere düzenli bakım, hijyen, sağlıklı beslenme ve telefon bağımlılığından uzak durma konularında tavsiyelerde bulundu.

YARIŞMANIN SONUCU VE KATILIMCI KURUMLAR

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Seval Çalışkan, yarışmanın sadece bir yarışma değil, aynı zamanda çocuklara sağlık bilincini aşılamak amacıyla yapıldığını belirtti. Yarışma sonucunda birinciliği Reşat Benli İlkokulu kazanırken, ikinci Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve üçüncü Milli Zafer İlkokulu oldu. ETÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen yarışmaya, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile birçok öğrenci ve öğretmen katılım sağladı.