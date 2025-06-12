Reşat Demirci, 15 yıl önce maket gemi yapmaya başladı. 27 tarihi geminin maketini tamamladı. Demirci, maketleri oluşturmak için çeşitli malzemeler kullanıyor. Müzelerden çizimler temin etti, bazı parçaları üretti. Maketlerin sergisi büyük ilgi gördü. Demirci, tarih hakkında bilgilendirmek istiyor

REŞAT DEMİRCİ’NİN TARİHİ GEMİ MAKALELERİ

Reşat Demirci, 15 yıl öncesinden bu yana tarihi gemilerin maketlerini yapıyor. Evinde oluşturduğu atölyede, Bandırma Vapuru’ndan Ertuğrul Fırkateyni’ne, Nusret Mayın Gemisi’nden İnebolu Denk Kayığı’na kadar Osmanlı’dan Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanan 27 geminin maketini tamamladı. Demirci, aynı zamanda Barbaros Hayrettin Zırhlısı, Hamidiye Zırhlısı, Yavuz Sultan Selim Zırhlısı, Midilli Kruvazörü, Muavenet-i Milliye Torpido Botu gibi birçok tarihi geminin maketini de 15 yıl içerisinde elde etti. Bu süreçte, tarihi çizimleri çeşitli müzelerden ve gemi yapma topluluklarından temin ederken, maketlerin bazı parçalarını kendi atölyesinde üretti.

TARİHİ KOLEKSİYONUNUN GÖRÜCÜYE ÇIKMASI

Demirci, tarihi gemi koleksiyonunu ilk kez 19 Mayıs 2025 Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sergiye sundu. Bu sergi büyük ilgiyle karşılandı. Demirci, maket gemiler ile Türkiye’nin denizcilik tarihinin anlatımını hedefleyerek yola çıktığını belirtiyor. “Türk tarihinde isim yapmış gemileri araştırıp kendimce bir sıralama yaptım. Bunun başlangıcı Japonya seyahatinden dönerken batan Ertuğrul Fırkateyni’nin hikayesi ile oldu ve ilk onunla başladım” şeklinde ifade ediyor.

Demirci, maketlerinin parçalarının çoğunu kendi atölyesinde ürettiğini vurgulayarak, “Malzeme olarak ahşap, plastik ve metal kullanıyorum. Bazılarını şekillendirme sonucu elde edebiliyorum. Gerçek bir tekne nasıl yapılıyorsa, aynı şekilde makette de omurgasını hazırlıyorsunuz” diyor. Ayrıca, Karadeniz gemisinin yapımının 18 ayını aldığını belirtiyor. “Detaylı bir gemiydi ve ilgilenenler genellikle ‘Nasıl bu kadar sabır gösteriyorsun?’ diye soruyor” şeklinde ekliyor.

Gemi çizimlerinin bir kısmını İstanbul’da Deniz Müzesi Komutanlığı’ndan, bir kısmını Mersin ve İstanbul’daki Model Müzesi’nden, diğer çizimleri ise Fransa ve Hollanda arşivlerinden temin ettiğini ifade eden Demirci, “Örneğin Karadeniz gemisinin planlarını Hollanda’daki tersane arşivinden buldum” diyor.

Demirci, şu anda ABD Deniz Kuvvetleri’nden Türk Deniz Kuvvetleri’ne devredilen, tatbikat sırasında USS Saratoga tarafından vurulan TCG Muavenet gemisini yapmak istediğini belirtiyor. “Yaptığım çalışmaları daha fazla sergilemek için planlarım var. İnsanlar, yaptığım eserler vasıtasıyla tarihlerini öğrenip sahip çıksınlar. Eğer becerebilirsem, gemi maketleri hakkında bilgiler içeren kitapçık da yazmak istiyorum” şeklinde de hayallerini paylaşıyor.