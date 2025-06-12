Resepsiyon, Kral 3. Charles’ın Kutlamasıydı

İNGİLTERE KRALI 3. CHARLES’IN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA TÖRENİ

İngiltere Kralı 3. Charles’ın resmi doğum günü, başkentte gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı. İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris’in ev sahipliği yaptığı bu etkinlik, Büyükelçilik bahçesinde düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara’da görev yapan diplomatik ve askeri misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, iki ülkenin İstiklal Marşı ve İngiltere milli marşının okunmasıyla başladı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER VURGULANDI

Bakan Yardımcısı Bozay, Kral 3. Charles’ın doğum günü dolayısıyla iyi dileklerini iletti ve “İngiltere’nin zengin geleneklerini ve başarılarını onurlandıran bu önemli günü kutlamak için burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.” dedi. İki ülke arasındaki uzun süreli diplomatik ilişkilere dikkat çeken Bozay, Türkiye ve İngiltere’nin NATO müttefiki olduğunu, pek çok bölgesel ve küresel meselede birlikte hareket ettiğini belirtti. Bozay, iki ülkenin güvenlik ve istikrar konusundaki ortak taahhütlerine vurgu yaparak, “Özellikle Ukrayna’daki savaş ve Gazze’deki kriz nedeniyle benzeri görülmemiş bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde bu bağlılık her zamankinden daha fazla önem taşıyor.” diye ifade etti.

YARATICI ENDÜSTRİLER TEMASI

Büyükelçi Morris, Kral 3. Charles’ın doğum günü şerefine davetlileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Bu yılki temamızla yakın bağı olan değerler, yaratıcı sanayiler.” şeklinde konuştu. İngiltere’nin yaratıcı sanayilerinin küresel bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Morris, “Birleşik Krallık’ın ekonomisine 124 milyar sterlinden fazla değer katan bu sanayiler filmden modaya, video oyunlarına ve sanal gerçekliğe kadar her alanı kapsamaktadır.” dedi. Morris, bu sanayilerin yalnızca ulusal gurur kaynağı olmadığını, aynı zamanda büyüme, yenilikçilik ve uluslararası işbirliği açısından önemli olduğunu belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÜÇLÜ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

“Türkiye, yaratıcılık açısından zengin bir ülke. Sinema ve televizyon endüstrisinden, dünyaca ünlü tasarım, müzik ve mutfak sanatlarına kadar…” diyen Morris, iki ülkenin bu alanlarda daha fazla işbirliği yapacağını ifade etti. İki ülke arasında güçlü ekonomik ilişkilerin olduğunu belirten Morris, Türkiye-İngiltere ticaret hacminin 28 milyar sterline ulaştığını aktardı. Ayrıca, İngiltere’nin ticaret, yatırım ve iş bağlarını güçlendirmek amacıyla ocakta yeni bir ticaret elçisi atadığını hatırlatan Morris, turizmin de ülkeler arasındaki canlı bir bağ olduğunu söyledi. 2025 yılında Türkiye’ye rekor sayıda 5 milyon Britanyalı ziyaretçi beklediklerini dile getiren Morris, “Bu ziyaretçileri çeken sizin misafirperverliğiniz, tarihiniz ve doğal güzellikleriniz. Ancak ortaklığımız, ticaret, turizm ve kültürle de sınırlı değil.” değerlendirmesinde bulundu. Konuşmaların ardından davetlilere yemek servisi yapıldı.