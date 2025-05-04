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Resim Yarışması Düzenlendi, 41 Öğrenci Katıldı

YARIŞMA DÜZENLENDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Adana Şubesi, İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi anısına bir resim yarışması düzenliyor. Bu etkinlik, Mimar Sinan’ın 437. ölüm yıl dönümü anma programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

“Çocuk Gözünden Kent” adlı konunun işlendiği resim yarışmasına, Adana’daki çeşitli okullardan toplam 41 öğrenci katılıyor. Yarışma kapsamında öğrencilerin eserleri, odanın konferans salonunda sergilendi. Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Canan Aksu ve yönetim kurulu üyeleri, yarışmaya katılan öğrencilere ödüllerini sunuyor.

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