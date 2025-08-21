Resmî Gazete 21 Ağustos Yayımlanacak mı?

ARTAN ARAMA İLGİSİ

Kullanıcıların “Resmî Gazete 21 Ağustos” aramaları sabah saatlerinden itibaren belirgin bir artış gösteriyor. Bu dönemde vatandaşlar, “Bugünkü Resmî Gazete neden çıkmadı?” ya da “21 Ağustos Resmî Gazete kararları ne zaman yayımlanacak?” gibi sorularla resmi siteyi sıkça kontrol ediyor. Peki, 21 Ağustos tarihli Resmî Gazete yayımlandı mı? Bugünün Resmî Gazete kararları neler? İşte detaylar.

Yönetmelikler ve Mahkeme Kararları

21 Ağustos tarihinde yayımlanan Resmî Gazete, önemli yönetmelik değişikliklerine yer veriyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. Ayrıca, Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hakkında da yeni düzenlemeler mevcut. İstanbul Topkapı Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ise yayımlanan önemli belgeler arasında yer alıyor.

Yargı Bölümündeki Gelişmeler

Resmî Gazete’de yer alan Anayasa Mahkemesi kararları da önemli bir belge niteliği taşıyor. Anayasa Mahkemesinin, 10 Aralık 2024 tarihinde alınan 2019/13250 ve 2021/10961 başvuru numaralı kararları dikkat çekerken, 18 Aralık 2024 tarihli diğer başvurular da yayınlanmış durumda. Bu kararlar, hukuki süreçlerin geliştirilmesi açısından önem arz ediyor.

İlanlar ve Ekstra Bilgiler

Yayımlanan ilân bölümünde, artırma, eksiltme ve ihale ilânlarına dair bilgilerin yanı sıra T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurlarının ve devlet iç borçlanma senetlerinin güncel değerlerinin yer aldığı bilgilere de ulaşmak mümkün. 21 Ağustos 2025’e dair Resmî Gazete kararları ve ilânlarının detayları, kullanıcıları bilgilendirme amacı taşıyor.