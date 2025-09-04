Resmî Gazete’de Yasal Düzenlemeler Açıklandı

Haberler

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YENİ DÜZENLEMELER

Resmî Gazete’nin 5 Eylül 2025 tarihli yayını, hem yasal düzenlemeleri hem de idari kararları içeriyor. Bu önemli sayıda, Yasama, Yürütme ve Yargı bölümlerine ait çeşitli duyurular yer alıyor. Ayrıca atama kararları ve diğer resmi ilanlar da açıklanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuş durumda. Tüm bu bilgileri PDF formatında indirerek detaylı bir inceleme yapmak mümkün.

YENİ KANUNLAR VE DÜZENLEMELER

5 Eylül 2025 Cuma tarihli Resmî Gazete’de, Yasama bölümünde yeni çıkarılan kanunlar, Yürütme ve İdare bölümüne ait düzenlemeler ön plana çıkıyor. Aynı zamanda, Yargı bölümüne yönelik çeşitli hükümler de bu sayıda belirtilmiş. Gün içinde yayımlanan resmi ilanlar da, toplumu bilgilendirmek amacıyla bu resmi kayıtta yer alıyor. Böylece, ilgili tüm düzenlemeler ve ilanlar tek bir dosya üzerinden erişilebilir hale geliyor.

Grammy Ödüllü Black Coffee, Antalya’da Sahne Aldı

Antalya Belek'te sahne alan Grammy ödüllü DJ Black Coffee, Afrika ritimleriyle dolu 2 saatlik etkileyici bir performans sergileyerek dinleyicileri coşturdu. Sanatçı, tek koluyla müzik yapmasıyla dikkat çekti.
İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İzmir'de 5 Eylül'de çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri olacak. Kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor.

