Resmî Gazete Düzenlemeleri Devam Ediyor

RESMİ GAZETE KARARLARI DEVAM EDİYOR

Resmî Gazete, kamu kurumları, üniversiteler ve çeşitli idari birimlerin aldığı yeni düzenlemeleri yayımlamaya devam ediyor. 14 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete kararları, özellikle üniversiteleri etkileyen önemli yönetmelik değişikliklerini içeriyor. Bu kararlar, vatandaşlar ve resmi kurumlar açısından büyük bir önem arz ediyor. Peki, 14 Nisan Pazartesi günü yayımlanan Resmî Gazete Kararları neler? İşte detaylar…

YENİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Yürütme ve İdare bölümünde, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin Uygulamalı Eğitimde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca, Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde de bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, üniversitelerin eğitim sistemleri açısından önemli bir yenilik sunuyor.

İLAN BÖLÜMÜNDE YER ALANLAR

İlan bölümünde ise artırma, eksiltme ve ihale ilanları yayımlandı. Bununla birlikte, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de yer alıyor. Bu bilgiler, finansal durumun izlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Resmî Gazete’nin yayımladığı bu kararlar, vatandaşlar ve resmi kurumlar için dikkatle takip edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.