Resmî Gazete Kararları Güncellendi

HER GÜN YAYIMLANAN KARARLARIN ÖNEMİ

Her gün yayımlanan Resmî Gazete kararları, kamu kurumları, üniversiteler ve vatandaşlar için oldukça önemli konuları kapsıyor. 14 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yer alan yeni düzenlemeleri ve alınan kararları sizler için derledik. Şimdi 14 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete özet kararları ve detaylarına göz atalım.

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama hakkında karar olarak gündeme gelen durum, “Karar: 2025/317” koduyla duyuruldu. Bu atama, kamu sektöründe önemli değişiklikler ve yenilikler getirebilir.

Üniversitelerle ilgili önemli yönetmelik değişiklikleri de Resmî Gazete’de yer aldı. Bu kapsamda, Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Ayrıca, Sinop Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim ve öğretim ile önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinde de değişiklikler görüldü.

TEBLİĞ VE İLANLAR

Ayrıca, iş dünyasıyla ilgili önemli bir tebliğ de yayımlandı. İşletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasıyla ilgili düzenlemelerde değişiklik yapıldı. Bunun yanı sıra, Resmî Gazete’nin ilan bölümünde yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile TC Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurlarının ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yer aldı.