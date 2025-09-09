Resmî Gazete’nin PDF Sürümü Yayında

RESMİ GAZETE’NİN PDF SÜRÜMÜ EREĞİ AÇILDI

10 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’nin PDF versiyonu okuyucuların erişimine açıldı. Vatandaşlar, burada yayımlanan tüm kararları, kanunları, atamaları ve ilanları detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulabiliyor. Yasama, yürütme ve yargıya dair yer alan düzenlemelerin yanı sıra, Resmî Gazete’de kamuoyunu etkileyen resmi duyurular da yer alıyor.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AİT DEĞİŞİKLİKLER

Yayımlanan belgeler arasında “Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/354)” ve “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/355)” gibi önemli kararlar dikkat çekiyor. Bu kararlar, eğitim kurumlarındaki kadro düzenlemeleri ile ilgili güncellemeleri içeriyor.

SİVİL HAVA ULAŞIMI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Ayrıca, “Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de yayımlanarak, bu alandaki düzenlemelerdeki güncellemeleri aktarıyor.

İŞKOLU TESPİT KARARLARI VE İLANLAR

Yine yayımlanan “İşkolu Tespit Kararları (No: 2025/73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89)” gibi belgeler de önemli gelişmeleri içeriyor. Kamuoyunu bilgilendiren ilanlar ise üç ana başlık altında toplanmış: yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları, çeşitli ilanlar. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de metinde yer alıyor.