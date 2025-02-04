Resmi Araç Kullanımı Sebebiyle Bakan İstifa Etti

RESMİ ARAÇ KULLANIMI TARTIŞMA YARATTI

Avustralya’da, Yeni Güney Galler Eyaleti Ulaştırma Bakanı Jo Haylen’in hafta sonu bir öğle yemeği için resmi aracını kullanması tartışmalara neden oldu. Haylen, özel seyahati için şoförüne 13 saat süren 446 km’lik bir yolculuk yaptırdığını kabul etti. Yaşananların ortaya çıkmasının ardından gelen eleştirilerin ardından istifasını verdi.

HATALAR YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Bugün düzenlediği basın toplantısında istifasını açıklayan Haylen, “Hatalar yaptım, kimse mükemmel değildir. Kuralları çiğnemedim, ancak buradaki tek sınavın bu olmadığını kabul ediyorum. Halkı hayal kırıklığına uğrattım ve bunun için çok üzgünüm” şeklinde ifade etti. Haylen’in bu açıklamaları, kamuoyundaki memnuniyetsizliği artırdı.