Resmi Gazete 13 Haziran 2025

GÜNDEMDEKİ YENİLİKLER

13 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de önemli yayımlara yer veriliyor. Gazete, günün ilanlarını ve alınan kararların içeriğini görmek için PDF indirme seçeneği sunuyor. İçerisinde bulunulan yasama bölümü ile ilgili kanunlar, yürütme ve idareye dair gelişmeler, yargı bölümünden kanunlar ile günün ilanları yer alıyor. Peki, 13 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar yer aldı? İşte detaylar.

YENİ YÖNETMELİKLER VE KARARLAR

Resmi Gazete’de yayımlanan ilk düzenleme, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere dair yönetmelik oldu. Ayrıca Lokman Hekim Üniversitesi’nin sağlık alanında eğitim ve araştırmalarına yönelik olarak Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde de değişiklikler yapıldı. Bunun yanında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/06/2025 tarihli kararları da duyuruldu.

YARGI VE KAMU GÖZETİMİ İLANLARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun 10/06/2025 tarihli kararı da Resmi Gazete’de öne çıkıyor. Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 tarihli ve E: 2024/169, K: 2025/72 sayılı kararı da listede yer almakta. Ayrıca yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar da yayımlandı. T.C. Merkez Bankası’nın belirlediği döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de Gazete’de bulunuyor.