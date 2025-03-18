Resmi Gazete 19 Mart 2025 Kararları

19 MART 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YER ALAN KARARLAR

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanları ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF indirme seçeneği mevcut. Yasama Bölümü’nde kanunlar, Yürütme ve İdare’nin gelişmeleri, Yargı Bölümü’nde kanunlarla birlikte günün ilanları yer alıyor. Şimdi 19 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göz atalım.

ÖNE ÇIKAN KANUN VE KARARLAR

Resmi Gazete’de yer alan bazı önemli kararlar arasında 7545 Siber Güvenlik Kanunu ve “Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar” (Karar Sayısı: 9623) bulunuyor. Ayrıca, devlet sanatçıları ve sanatçıların sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına dair esaslarda değişiklik yapılmasını içeren “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” (Karar Sayısı: 9624) da önemli yer tutuyor.

TARIM VE ENERJİ ALANINDAKİ KARARLAR

19 Mart’taki kararlardan bir diğeri ise “Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” (Karar Sayısı: 9625). Ayrıca, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesini destekleyen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar” (Karar Sayısı: 9626) yayınlandı. Enerji alanında ise “154 kV Acıbadem Eskişehir GES TM-Eskişehir OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar” (Karar Sayısı: 9628) önemli bir karar olarak dikkat çekiyor.

KAMULAŞTIRMA VE YENİ YÖNETMELİKLER

Ayrıca, Samsun İli’nde kamulaştırma kararları da yer alıyor. “Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Karabahçe Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Sosyal Tesis Alanı Yapımı Amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar” (Karar Sayısı: 9629) yayınlandı. Ek olarak, “Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği”, “Çankırı Karatekin Üniversitesi Haloterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” gibi yeni yönetmelikler de gündeme geldi.

İLANLAR VE DÖVİZ KURLARI

Haberin içinde yargı ilanları da yer alıyor. İlânlar, artırma, eksiltme ve ihale ilanlarıyla birlikte, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de ayrıntılı bir şekilde sunuluyor.