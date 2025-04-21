Resmi Gazete 22 Nisan 2025

22 NİSAN 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YER ALAN KARARLAR

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de, 22 Nisan 2025 tarihli kararlar ve ilanların detayları bulunuyor. Günün kararlarına ve ilanlarına ulaşmak için PDF indirme seçeneği mevcut. Bu kapsamda, yasama, yürütme, idare ve yargı bölümlerindeki gelişmeler kamuoyuyla paylaşılıyor.

YENİ YÖNETMELİKLER

Resmi Gazete’de, Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği üzerinde değişiklik yapılmasına dair yeni bir yönetmelik yer alıyor. Ayrıca, Süleyman Demirel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği de yayımlanmış durumda. Bu değişiklikler, üniversitelerin eğitim politikaları ve uygulamaları açısından önemli bir yer teşkil ediyor.

YARGI KARARLARI VE İLANLAR

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne ait kararlar da gazetede yerini almakta. Bunun yanı sıra, yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanların detayları da kamuoyuna sunuluyor. T.C. Merkez Bankası’nın belirlediği döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de Resmi Gazete’de yayımlanıyor.

Resmi Gazete, güncel yasal değişikliklerin ve resmi ilanların takibi açısından önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. Bu belgeleri incelemek, kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.