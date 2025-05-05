Resmi Gazete Atama Kararları Önemli Değişiklikler İçeriyor

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI VE DEĞİŞİKLİKLER

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları, kamu yönetiminin işleyişi açısından kritik öneme sahip pozisyonlara gerçekleştirilen yeni görev atamaları ve görevden almaları kapsıyor. 5 Mayıs 2025 tarihli kararlar, özellikle yargı ve yürütme organlarında göze çarpan önemli değişiklikler barındırıyor. Bu düzenlemeler, devletin kamu hizmetlerinin etkinliği konusunda büyük bir etki yaratıyor. Peki, bugünün atama kararları neler?

YÜRÜTME VE İDARE ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER

Yürütme ve idare bölümünde yapılan yönetmelik değişiklikleri arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. için hazırlanan İhale ve Alım Yönetmeliği bulunuyor. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans eğitim-öğretim yönetmeliği ve lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Bunun yanında, Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına dair düzenlemeler de yer alıyor.

YARGI BÖLÜMÜ GÖRÜŞLERİ

Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bazı önemli kararlar da bu güncel atama mesajları arasında görülüyor. Anayasa Mahkemesi’nin 12/12/2024 tarihli ve 2019/2675 başvuru numaralı kararı ile 23/1/2025 tarihli ve 2020/28016 numaralı kararları dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, 23/1/2025 tarihli 2020/37428 ve 30/10/2024 tarihli 2021/40161 başvuru numaralı kararlar da ön planda.

İLAN BÖLÜMÜ VE LİSTELER

İlan bölümünde yer alan bilgiler arasında artırma, eksiltme ve ihale ilanları bulunuyor. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerlerine dair çeşitli ilanlar da yer almakta. Bu bilgiler, kamuoyunun bilgi edinmesi açısından büyük önem taşıyor.