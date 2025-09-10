Resmi Gazete’de Atama Duyurusu Yapıldı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ATAMALAR YAPILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde önemli atamalar gerçekleşti. Bu kararnama ile birlikte 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi ve 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekildi. Dikkat çeken bir detay ise eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkındaki gelişmeler oldu.

İLKER ARSLAN’IN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında ‘rüşvet almaya aracılık etmek’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamalarıyla tutuklandı. Kendisi merkeze çekilerek görevden alındı. Arslan’ın yerine atanacak isim de belirlendi.

ANTALYA EMNİYETİNE YENİ ATAMA

Kararnameye göre, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Ayrıca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili iş insanı Fazlı Ateş ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde İlker Arslan’ın adı geçiyordu. Bu gelişmeler sonrasında Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve 7 Eylül tarihinde adliyeye teslim edilerek tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.