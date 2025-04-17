Resmi Gazete’de Bugün Ne Var?

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLARIN DETAYLARI

18 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de, günün kararları ve ilanları yer alıyor. PDF formatında indirme seçeneği ile bu belgeleri görüntülemek mümkün. Yayınlanan belgelerde, yasama, yürütme ve yargıya dair gelişmelere ilişkin bilgiler bulunuyor. Bugünün Resmi Gazete’de neler yer alıyor? İşte detaylar…

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında doğalgaz alanında iş birliği sağlayacak anlaşmanın onaylanması ile ilgili karar çıkarıldı. Bu kararın sayısı 9741 olarak belirlendi.

BOSNA-HERSEK İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi arasında altyapı ve inşaat projeleri için iş birliği anlaşmasının onaylanmasına dair karar da yayımlandı. Bu kararın sayısı ise 9742 oldu.

KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Yalova ilinde bulunan bazı taşınmazların Manastır-Esenköy RES Elektrik Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına dair karar, 9743 sayılı olarak kaydedildi. Benzer şekilde, Kırıkkale’de Besa-1 GES Elektrik Üretim Tesisinin yapımı için taşınmazların acele kamulaştırılması ile ilgili karar 9744 sayınca yer aldı. Erzurum’daki Karaçoban DGES Elektrik Üretim Tesisinin yapımı için de benzer bir kamulaştırma kararı 9745 numarasıyla yayımlandı.

EĞİTİM ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ısınma amacıyla kömür dağıtımına ilişkin bir karar alındı. Bu karar 9746 sayılı olarak duyuruldu. Ayrıca, A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ismi, Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak değiştirildi (Karar Sayısı: 9747).

Rekabet Kurumu Teşkilat Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yeni düzenlemeler de yer alıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne ait yaşam boyu öğrenme uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği, ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde ve kooperatiflerin kuruluş ve anasözleşme değişikliklerine dair tebliğde de değişiklikler yapıldı.

YARGI İLANLARI VE DÖVİZ KURLARI

Danıştay Onüçüncü Dairesine ait kararlar, yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile diğer çeşitli ilanlar da açıklandı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin güncel değerleri de yayınlandı.