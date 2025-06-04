Resmi Gazete’de Bugünkü Kararlar Nelerdir?

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN KARARLAR

5 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını incelemek için kullanıcılar PDF indirme seçeneğine de erişebiliyor. Bu gazete, Yasama, Yürütme ve İdare ile Yargı bölümleri kapsamında yönetmelik ve diğer önemli gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ise dikkat çekiyor.

TÜM KAPSAMLI KARARLAR

Resmi Gazete’de yayımlanan önemli kararlar arasında, “3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 24/5/2024 Tarihli ve 8516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması Hakkında Karar” yer alıyor (Karar Sayısı: 9975).

KAMULAŞTIRMA VE YENİ YÖNETMELİKLER

Ayrıca, “Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün Faaliyet Alanında Bulunan Sarıkaya Açık Ocağında, Sahanın Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumları Nedeniyle Oluşabilecek Heyelan Risklerinin En Aza İndirilmesi ile Rafine Bor Üretim Tesislerinin Tüvenan Cevher İhtiyacının Üst Kalitede, Homojen Olarak Kesintisiz ve Sürekli Olarak Karşılanması Amacıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar” (Karar Sayısı: 9976) dikkat çekiyor.

YENİ YÖNETMELİKLERİN YAYIMLANMASI

Bunların yanı sıra, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik” ve “Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik” gibi birçok yönetmelikte değişiklik yapılması da Resmi Gazete’de yer alıyor.

SENDİKALAR VE FEDERASYONLAR

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ile diğer spor federasyonlarına ait ana statüler de Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Bunun yanı sıra, Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile MPS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye elektronik para ve ödeme hizmetleri konusunda faaliyet izni verilmesi hakkında da karar alınıyor.

DİĞER ÖNEMLİ DUYURULAR

Karayolu yolcu taşımacılığıyla ilgili sigorta tarife ve talimatlarının da gözden geçirildiği bu gazete, enerji piyasasıyla ilgili düzenlemelere dair kararları da içeriyor. Anayasa Mahkemesi’ne ait bazı başvuru numaralarına dayanan kararlar da burada yer alıyor. Bunun yanında, Merkez Bankası’nın döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin güncel değerleri de açıklanıyor.