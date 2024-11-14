“Resmi Gazete’de Duyurulan Yenilikler”

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLİYOR

Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı’nda soru sayısı 100’den 120’ye çıkarılıyor. Bu değişiklik, hukukun çeşitli alanlarındaki bilgi birikimini artırmayı ve avukat adayı olarak yetişenlerin yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

YEDİEMİN PARKLARINDAKİ ARAÇ SATIŞ USULU YENİDEN BELİRLENİYOR

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan ya da aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü güncelleniyor. Bu değişiklik, araç sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik önlemleri kapsıyor.

HAKARET SUÇU İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle işlenen hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınıyor. Ayrıca, şikayete bağlı olarak soruşturulması ve kovuşturulması gereken hakaret suçunda şikayet süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek. Bu durum, hakaret suçlarıyla ilgili sürecin daha net bir çerçeveye oturtulmasını sağlıyor.

ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA ÇERÇEVESİNDE YENİ ŞARTLAR

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdem sahibi olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabiliyor. Ayrıca, uzlaştırmacı olabilmek için hukuk mezunu olma şartı getiriliyor. Bu düzenlemeler, arabuluculuk ve uzlaştırma alanındaki profesyonelleşmeyi artırmayı amaçlıyor.

YENİ HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

AK Parti’nin kabul ettiği önergelerle düzenlemeden, evlenen kadının soyadı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atanması ve Kamulaştırma Kanunu’ndaki değişiklikler ile ilgili hükümler kapsam dışı bırakıldı. Ek olarak birçok maddeyi içeren bu yasa, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.